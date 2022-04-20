Підлості немає межі. "Влада" Криму позбавляє Усика всіх нагород

Окупаційна влада Криму позбавила Усика нагород / Фото: Колаж: Сьогодні

Так званий голова держради Криму Володимир Константинов, який погрожував Олександру Усику позбавленням усіх нагород, таки зробив підлий вчинок.

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Самопроголошена влада Криму позбавила Олександра Усика нагороди "За вірність обов'язку", пояснивши це в офіційній заяві:

"Пропонується позбавити ряд осіб, раніше відзначених нагородами Автономної республіки Крим, нагород у зв'язку з веденням ними активної антиросійської діяльності та втратою морального права на носіння нагород та відзнак Автономної республіки Крим, які прирівняні до державних нагород Республіки Крим."

Олександр Усик принесе Україні більше користі у рингу, ніж у теробороні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що в перші дні війни чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі повернувся до України та вступив до тероборони Києва для захисту столиці від окупантів. Така діяльність Усика і розлютила кримську "владу".

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Окрім українського чемпіона, нагороди були позбавлені й інші відомі особи: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Інна Бордюг (Злата Огневич), Сергій Куніцин, Микола Балан.

Про Крим та його окупацію у 2014 році заговорила дружина Олександра Усика.