Подкопаева в купальнике рассекает на яхте в США

Лилия Подкопаева / Фото: Instagram
Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева поделилась новыми подробностями своего отдыха в США с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским.
Супруги рассекают на яхте по волнам.
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"С ветерком", – написала в Instagram Лилия, которую на видео обдувает встречным ветром под песню Леонида Агутина "Все еще вернется"
Ранее мы писали, что Лилия Подкопаева отправилась погреться на солнышке в один из самых популярных среди туристов штатов США – Флориду, которая славится своими километровыми пляжами на побережье Атлантического океана и Мексиканского залива. Там знаменитая гимнастка пригубила шампанское в рыбном ресторане с баром на крыше.
Лилия Подкопаева на отдыхе / Фото: Instagram
Напомним, 42-летняя уроженка Донецка Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом мать троих детей все равно считает Украину.
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Что интересно, в Атланте Лилия не только выиграла две золотые олимпийские медали, но и позже встретила своего нынешнего мужа.