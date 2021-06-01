Подкопаева с ребенком на руках попросила помощи

Бывшая знаменитая гимнастка отмечает день защиты детей и призывает помогать обездоленным. Живет она в США, но думает о детях в Украине

Подкопаева с девочкой, родившейся без ног / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева присоединилась к тем, кто сегодня отмечает день защиты детей. Сейчас Подкопаева отдыхает во Флориде, однако призывает присоединиться к ее инициативе и поддержать малообеспеченных в Украине.

На своей странице в Instagram уроженка Донецка выложила фотографию с девочкой, которая уже пробует силы в гимнастике, и сопроводила ее трогательным текстом:

"С днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Давайте не забывать, что именно мы в ответе за счастливое и безопасное детство ребят!"

Также Лилия запустила проект по сбору денег для малышей и призывает ей помочь, кто как может.

Напомним, у звездной мамы трое детей: сын и две дочери (Каролина и Эвелина). Второй раз она родила в 2019 году. А первый ее ребенок – приемный сын Вадим от брака с Тимофеем Нагорным.

Недавно Подкопаева поразила ярким фото в красно-черных тонах.

Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом продолжает считать Украину. Смотрите еще один образ Лилии под музыку: