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Шикарная Подкопаева в баре на крыше: гимнастка отдыхает во Флориде

Елена Павлова Елена Павлова
31 мая, 15:04
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева отправилась греться на солнышке в один из самых популярных среди туристов штатов США
Лилия Подкопаева на отдыхе
Лилия Подкопаева на отдыхе / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая поразила своей белой вышиванкой, провела уикенд во Флориде, которая славится своими километровыми пляжами на побережье Атлантического океана и Мексиканского залива.

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"Слияние и поглощение", – подписала гимнастка свое фото в Instagram, выбрав для отдыха светлый костюм с принтом и босоножки на каблуке. А также в сторис поделилась видео, где официантка наливает в ее бокал шампанское в рыбном ресторане с баром на крыше.

"Прекрасная", "Красотка и умница", "Ну, шикарная прическа", – писали поклонники олимпийской чемпионки на ее страничке.

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Ранее Подкопаева поразила своим сальто и отправилась в гости к амишам.

В апреле Подкопаева вакцинировалась от COVID-19. Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом считает Украину.

Смотрите шикарный образ Лилии в черном костюме

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