Подглядывал в женском туалете и приставал к ребенку! Двух тренеров арестовали в Британии

Ассоциация дзюдо Великобритании проводит расследование ряда дел, по которым тренеры были арестованы за сексуальные преступления. Оба инцидента произошли в 2019 году, но расследования еще продолжаются. Ранее тренера арестовали за изнасилование 11-летней спортсменки.
Читайте также: "Трогают их везде – за голую кожу, попу или грудь": как тренеры домогались юных гимнасток
Фигурантом одного дела стал специалист, совершивший преступные действия по отношению к ребенку. Во втором случае тренера задержали за подглядывание на рабочем месте после того, как в женских туалетах установили камеры – сообщает BBC.
Дзюдо Великобритании/Фото britishjudo.org.uk
В Ассоциации дзюдо Великобритании заявили, что не могут давать подробные комментарии и рассказать больше про эти преступления до тех пор, пока не будут опубликованы полные результаты расследования.
Ранее в Британии разгорелся громкий скандал из-за признания гимнасток: "Тренер бил палкой и не давал есть неделю". Также девушку в качестве наказания запирали одну в комнате.
А в Греции спортсмены пожаловались президенту на сексуальные домогательства.
Новости на эту же тему: