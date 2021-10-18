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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Почему Лунин не играет в Реале? Что тренер пообещал украинцу

Любомир Луканюк
18 октября, 20:50
Главный тренер Реала Карло Анчелотти объяснил почему украинский вратарь Андрей Лунин пока не играет за мадридский клуб

Андрей Лунин в Реале редко играет / Фото: Marca

Во вторник, 19 октября, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов в Киеве Шахтер сыграет с Реалом.

Наверняка на замене мадридцев будет сидеть украинский голкипер Андрей Лунин. Пока что главный тренер Реала Карло Анчелотти не дает шанс нашему вратарю.

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Почему так, Анчелотти объяснил.

"Лунин должен прогрессировать и становиться лучше. Я уже разговаривал с ним и сообщил, что дам ему определенное количество минут по ходу сезона. Тем не менее, нужно понимать, что перед Луниным есть Тибо Куртуа, который является одним из лучших вратарей мира на сегодняшний день.

Все видят, что Лунин – хороший вратарь. Нет никаких сомнений, что он добьется успеха в своей профессиональной карьере", – цитирует Анчелотти football.ua.

Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

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Напомним, что лидер обороны Шахтера пропустит матч с Реалом.

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