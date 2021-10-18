Почему Лунин не играет в Реале? Что тренер пообещал украинцу

Во вторник, 19 октября, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов в Киеве Шахтер сыграет с Реалом.

Наверняка на замене мадридцев будет сидеть украинский голкипер Андрей Лунин. Пока что главный тренер Реала Карло Анчелотти не дает шанс нашему вратарю.

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Почему так, Анчелотти объяснил.

"Лунин должен прогрессировать и становиться лучше. Я уже разговаривал с ним и сообщил, что дам ему определенное количество минут по ходу сезона. Тем не менее, нужно понимать, что перед Луниным есть Тибо Куртуа, который является одним из лучших вратарей мира на сегодняшний день.

Все видят, что Лунин – хороший вратарь. Нет никаких сомнений, что он добьется успеха в своей профессиональной карьере", – цитирует Анчелотти football.ua.