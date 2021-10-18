Чому Лунін не грає в Реалі? Що тренер пообіцяв українцеві

У вівторок, 19 жовтня, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів у Києві Шахтар зіграє з Реалом.

Напевно на заміні мадридців буде сидіти український голкіпер Андрій Лунін. Поки що головний тренер Реала Карло Анчелотті не дає шанс нашому воротареві.

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Чому так, Анчелотті пояснив.

"Лунін повинен прогресувати і ставати краще. Я вже розмовляв з ним і повідомив, що дам йому певну кількість хвилин по ходу сезону. Проте, потрібно розуміти, що перед Луніним є Тібо Куртуа, який є одним з кращих воротарів світу на сьогоднішній день .

Всі бачать, що Лунін – хороший воротар. Немає ніяких сумнівів, що він доб'ється успіху в своїй професійній кар'єрі", – цитує Анчелотті football.ua.