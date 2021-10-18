17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Чому Лунін не грає в Реалі? Що тренер пообіцяв українцеві

Любомир Луканюк
18 жовтня, 20:50
Головний тренер Реала Карло Анчелотті пояснив чому український воротар Андрій Лунін поки не грає за мадридський клуб

Андрій Лунін у Реалі рідко грає / Фото: Marca

У вівторок, 19 жовтня, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів у Києві Шахтар зіграє з Реалом.

Напевно на заміні мадридців буде сидіти український голкіпер Андрій Лунін. Поки що головний тренер Реала Карло Анчелотті не дає шанс нашому воротареві.

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Чому так, Анчелотті пояснив.

"Лунін повинен прогресувати і ставати краще. Я вже розмовляв з ним і повідомив, що дам йому певну кількість хвилин по ходу сезону. Проте, потрібно розуміти, що перед Луніним є Тібо Куртуа, який є одним з кращих воротарів світу на сьогоднішній день .

Всі бачать, що Лунін – хороший воротар. Немає ніяких сумнівів, що він доб'ється успіху в своїй професійній кар'єрі", – цитує Анчелотті football.ua.

Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

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Нагадаємо, що лідер оборони Шахтаря пропустить матч з Реалом.

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