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Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Почему Ломаченко не дерется с лучшими бойцами. Причина вас удивит

Андрей Трофимов
22 октября, 19:33
Знаменитый тренер Джеймс Али Башир уверен, что лидеры легкого веса будут избегать встречу с украинцом и ждать, пока он не завершит карьеру

Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне / Фото: Instagram

Джеймс Али Башир, который ранее входил в тренерский штаб Владимира Кличко, объяснил, почему Василию Ломаченко сложно найти достойных соперников.

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Лидеры легкого дивизиона избегают встречи с бывшим чемпионом мира.

"Они знают, что у Ломаченко осталось еще много сил, и он все еще хочет драться. Они думают: "Зачем мне рисковать и биться с Ломаченко, если я могу дождаться, когда он уйдет. Я могу подождать, пока он станет слишком старым, чтобы драться".

У Ломаченко по-прежнему есть желание и навыки, он все еще способен выйти в ринг и побить топовых бойцов. Поэтому они не хотят рисковать. Какие еще причины могут здесь быть? Он выступает там уже пять-семь лет, но никто не хочет с ним драться.

Джервонта Дэвис не должен так долго тянуть с боем против Ломаченко. Однако Флойд Мейвезер и Леонард Эллерби говорят: "Нет, мы не хотим выпускать его против Ломаченко, потому что он может нас победить. Мы не желаем рисковать", – цитирует Башира Fightnews.info.

Напомним, что свой следующий поединок Василий Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против Ричарда Комми. Букмекеры уверены в победе украинца.

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Ломаченко – 33 года, Комми – 34. Оба проигрывали Лопесу. Украинец – единогласным решением судей, ганец – нокаутом.

Свой последний бой наш боксер провел летом против японца Масаеси Накатани, которого Ломаченко нокаутировал в девятом раунде.

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