Почему Ломаченко не дерется с лучшими бойцами. Причина вас удивит

Джеймс Али Башир, который ранее входил в тренерский штаб Владимира Кличко, объяснил, почему Василию Ломаченко сложно найти достойных соперников.

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Лидеры легкого дивизиона избегают встречи с бывшим чемпионом мира.

"Они знают, что у Ломаченко осталось еще много сил, и он все еще хочет драться. Они думают: "Зачем мне рисковать и биться с Ломаченко, если я могу дождаться, когда он уйдет. Я могу подождать, пока он станет слишком старым, чтобы драться".

У Ломаченко по-прежнему есть желание и навыки, он все еще способен выйти в ринг и побить топовых бойцов. Поэтому они не хотят рисковать. Какие еще причины могут здесь быть? Он выступает там уже пять-семь лет, но никто не хочет с ним драться.