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Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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Чому Ломаченко не б'ється з кращими бійцями. Причина вас здивує

Андрій Трофімов
22 жовтня, 19:33
Знаменитий тренер Джеймс Алі Башир впевнений, що лідери легкої ваги уникатимуть зустріч з українцям і будуть чекати поки він не завершить кар'єру

Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні / Фото: Instagram

Джеймс Алі Башир, який раніше входив в тренерський штаб Володимира Кличка, пояснив чому Василю Ломаченку складно знайти гідних суперників.

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Лідери легкого дивізіону уникають зустрічі з колишнім чемпіоном світу.

"Вони знають, що у Ломаченка залишилося ще багато сил, і він все ще хоче битися. Вони думають: "Навіщо мені ризикувати і битися з Ломаченком, якщо я можу дочекатися, коли він піде. Я можу почекати, поки він стане занадто старим, щоб битися".

У Ломаченка як5 і раніше є бажання і навички, він все ще здатний вийти в ринг і побити топових бійців. Тому вони не хочуть ризикувати. Які ще причини можуть тут бути? Він виступає там вже 5-7 років, але ніхто не хоче з ним битися.

Джервонта Девіс не має так довго тягнути з боєм проти Ломаченка. Однак Флойд Мейвезер і Леонард Еллербі кажуть: "Ні, ми не хочемо випускати його проти Ломаченка, тому що він може нас перемогти. Ми не хочемо ризикувати", – цитує Башира Fightnews.info.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 11 грудня в Нью-Йорку проти Річарда Коммі. Букмекери впевнені у перемозі українця.

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Ломаченко – 33 роки, Коммі – 34. Обидва програвали Лопесу. Українець – одноголосним рішенням суддів, ганець – нокаутом.

Свій останній бій наш боксер провів влітку проти японця Масаесі Накатані, якого Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді.

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