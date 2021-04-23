Почему бывшая невеста бросила Кличко и отказалась от дочери

Американская актриса разошлась с боксером и отказалась от собственной дочери из-за депрессии после родов. Хейден дважды лежала в реабилитационном центре, но это не помогло

Бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьер взялась за голову и перестала мелькать на страницах желтой прессы в новостях с пометкой "скандал". Очевидно, актриса поборола психологические проблемы, из-за которых она разошлась с украинским боксером и даже бросила собственную дочь.

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Панеттьер и Кличко начали встречаться в 2009 году. Спустя два года они расстались, но уже в 2013-м снова сошлись. Второй период их отношений продлился уже пять лет, до 2018 года. За это время у Владимира и Хейден родилась дочь Кайя-Евдокия, они обручились и готовились к свадьбе. Однако неожиданно для всех американка бросила боксера. Что же стало причиной такой резкой смены настроения Хейден?

Панеттьер рассказывала, что после рождения Кайи в декабре 2014 года она начала страдать от послеродовой депрессии. Актриса не хотела обсуждать эту тему со СМИ, но отмечала, что "это был страшный период ее жизни".

"Это то, что испытывают многие женщины", – рассказывала она в интервью Metro. – "Когда вам говорят о послеродовой депрессии, вы думаете, что это: "Я испытываю негативные чувства к своему ребенку, я хочу ранить или причинить боль моему ребенку". У меня никогда, никогда не было таких мыслей".

Ситуация была настолько серьезной, что в октябре 2015 года Хайден оказалась в реабилитационном центре, всего через 10 месяцев после рождения Кайи. Период в клинике позитивно сказался на состоянии американки, но улучшения продлились не долго – уже в мае 2016 года она во второй раз отправилась в реабилитационный центр, что подтверждает серьезность ее проблемы, пишет thethings.com.

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Владимир все это время поддерживал свою возлюбленную, но послеродовая депрессия настолько сильно ударила по Хейден, что она добровольно отказалась от опеки над своей двухлетней дочерью. Это решение не было навязано ей Владимиром, с которым она дружит по сей день, несмотря на расставание. Кстати, в марте бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере.