15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Поцелуй в прямом эфире: вот это отношения у юных звезд Боруссии!

Андрей Трофимов
16 сентября, 10:37
В стартовом туре Лиги чемпионов дортмундская Боруссия обыграла в Стамбуле Бешикташ со счетом 2:1. Но самое интересное произошло после матча

Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

18-летний английский полузащитник Боруссии Джуд Беллингем поцеловал своего одноклубника – 21-летнего норвежского форварда "шмелей" Эрлинга Холанда, когда тот давал интервью в микст-зоне после выездной победы над Бешикташем (2:1).

Холанд после этого улыбнулся.

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Отметим, что оба футболиста, Беллингем и Холланд, забили по голу в этой игре.

При этом Беллингем (18 лет и 78 дней) стал самым молодым футболистом, который смог забить в двух матчах Лиги чемпионов подряд, превзойдя достижение Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), которое было установлено французом в 2017-м во времена выступлений за Монако.

"Он невероятен, что я могу сказать! – сказал после матча с Бешикташем о Беллингеме Холанд. – Он на три года младше меня и так играет. С ума сойти!"

Добавим, что аналитики Transfermarkt называют Холанда и Беллингема самыми дорогими игроками Боруссии, оценивая их в 130 и 55 миллионов евро соответственно.

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