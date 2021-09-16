Поцелуй в прямом эфире: вот это отношения у юных звезд Боруссии!

Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

18-летний английский полузащитник Боруссии Джуд Беллингем поцеловал своего одноклубника – 21-летнего норвежского форварда "шмелей" Эрлинга Холанда, когда тот давал интервью в микст-зоне после выездной победы над Бешикташем (2:1).

Холанд после этого улыбнулся.

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Отметим, что оба футболиста, Беллингем и Холланд, забили по голу в этой игре.

При этом Беллингем (18 лет и 78 дней) стал самым молодым футболистом, который смог забить в двух матчах Лиги чемпионов подряд, превзойдя достижение Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), которое было установлено французом в 2017-м во времена выступлений за Монако.

"Он невероятен, что я могу сказать! – сказал после матча с Бешикташем о Беллингеме Холанд. – Он на три года младше меня и так играет. С ума сойти!"

Добавим, что аналитики Transfermarkt называют Холанда и Беллингема самыми дорогими игроками Боруссии, оценивая их в 130 и 55 миллионов евро соответственно.

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