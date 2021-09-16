15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Поцілунок у прямому ефірі: оце так стосунки у юних зірок Боруссії!

Андрій Трофімов
16 вересня, 10:37
У стартовому турі Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія обіграла в Стамбулі Бешикташ з рахунком 2:1. Але найцікавіше сталося після матчу

Джуд Беллінгем і Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

18-річний англійський півзахисник Боруссії Джуд Беллінгем поцілував свого одноклубника – 21-річного норвезького форварда "джмелів" Ерлінга Голанда, коли той давав інтерв'ю в мікстзоні після виїзної перемоги над Бешикташем (2:1).

Голанд після цього посміхнувся.

Читайте також: Він же не річ! Зіркового футболіста Боруссії продаватимуть на аукціоні

Відзначимо, що обидва футболіста, Беллінгем і Голланд, забили по голу в цій грі.

При цьому Беллінгем (18 років і 78 днів) став наймолодшим футболістом, який зміг забити в двох матчах Ліги чемпіонів поспіль, перевершивши досягнення Киліана Мбаппе (18 років і 85 днів), яке було встановлено французом в 2017-му за часів виступів за Монако .

"Він неймовірний, що я можу сказати! – сказав після матчу з Бешикташем про Беллінгема Голанд. – Він на три роки молодший за мене і так грає. З глузду з'їхати!"

Додамо, що аналітики Transfermarkt називають Голанда і Беллінгема найдорожчими гравцями Боруссії, оцінюючи їх в 130 і 55 мільйонів євро відповідно.

Читайте також: Найкраще святкування гола! Футболіст Боруссії спіймав кинуту з трибуни банку з пивом і випив

Реклама