Побил арбитра! Тренера украинского клуба отлучили от футбола до конца жизни

Кулик изгнан из футбола за нападение на рефери / Фото: YouTube

КДК УАФ пожизненно дисквалифицировал главного тренера любительской команды Олимпия Александра Кулика за нападение на арбитра Ростислава Дубину после поединка предварительного этапа Кубка Украины с Волчанском.

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Тот матч Олимпия проиграла со счетом 0:1, пропустив на 80-й минуте с пенальти.

После игры Кулик выбежал на поле и нанес несколько ударов судье Дубине.

"Я не спорю, что мои действия были чересчур агрессивными. Нужно держать себя в рамках. Но давайте начистоту. Никто арбитра не бил, ни одного удара я ему не нанес. Я его схватил за часть тела, чтобы он не убежал и ответил на мои вопросы", – говорил ранее Кулик в комментарии Fanday

Теперь же тренер заявляет, что будет оспаривать решение УАФ.

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