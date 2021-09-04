Побив арбітра! Тренера українського клубу відлучили від футболу до кінця життя

КДК УАФ довічно дискваліфікував головного тренера аматорської команди Олімпія Олександра Кулика за напад на арбітра Ростислава Дубину після поєдинку попереднього етапу Кубка України з Вовчанськом.

Читайте також: Скандал в українському футболі: жінка-арбітр не вилучила гравця після двох жовтих карток

Той матч Олімпія програла з рахунком 0:1, пропустивши на 80-й хвилині з пенальті.

Після гри Кулик вибіг на поле і завдав декілька ударів судді Дубині.

"Я не сперечаюся, що мої дії були надто агресивними. Потрібно тримати себе в рамках. Але давайте відверто. Ніхто арбітра не бив, жодного удару я йому не завдав. Я його схопив за частину тіла, щоб він не втік і відповів на мої питання", – говорив раніше Кулик у коментарі Fanday