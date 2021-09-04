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Побив арбітра! Тренера українського клубу відлучили від футболу до кінця життя

Андрій Трофімов
4 вересня, 19:24
Наставник команди Олімпія з села Савинці Полтавської області Олександр Кулик отримав жорстке покарання за рукоприкладство від контрольно-дисциплінарного комітету УАФ

Кулика вигнали з футболу за нападе на рефері / Фото: YouTube

КДК УАФ довічно дискваліфікував головного тренера аматорської команди Олімпія Олександра Кулика за напад на арбітра Ростислава Дубину після поєдинку попереднього етапу Кубка України з Вовчанськом.

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Той матч Олімпія програла з рахунком 0:1, пропустивши на 80-й хвилині з пенальті.

Після гри Кулик вибіг на поле і завдав декілька ударів судді Дубині.

"Я не сперечаюся, що мої дії були надто агресивними. Потрібно тримати себе в рамках. Але давайте відверто. Ніхто арбітра не бив, жодного удару я йому не завдав. Я його схопив за частину тіла, щоб він не втік і відповів на мої питання", – говорив раніше Кулик у коментарі Fanday

Тепер же тренер заявляє, що оскаржуватиме рішення УАФ.

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