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Скандал в украинском футболе: женщина-арбитр не удалила игрока после двух желтых карточек

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 августа, 14:09
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Скандал вспыхнул во Второй лиге первенства Украины после поединка между черкасским Днепром и Буковиной из Черновцов. Гости обвинили женщину-арбитра в некомпетентности
Инну Вакулко обвинили в некомпетентности
Инну Вакулко обвинили в некомпетентности / Фото: Instagram, Facebook

Буковина утверждает, что женщина-арбитр Инна Вакулко показала две желтые карточки игроку Днепра Богдану Виниченко, однако забыла его удалить. Поединок завершился победой Днепра – 3:1.

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"Футбольные правила изменили или арбитр грубо ошиблась? Во время матча Днепр – Буковина рефери показала игроку команды из Черкасс Богдану Виниченко (номер 15) две желтые карточки (на 33 минуте и 45+1).

Однако футболист не был удален. Просим соответствующие органы прокомментировать этот эпизод. Моменты получения желтых карточек четко видно на видео. Матч обслуживала Инна Вакулко", – говорится в заявлении клуба в Youtube.

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Однако в официальном протоколе на сайте Профессиональной футбольной лиги указано, что на 33-й минуте встречи желтую карточку получил Даниил Жичик (номер 17).

На видео видно, как он рядом с Виниченко спорит с рефери после назначения пенальти. С угла сьемки тяжело точно сказать, кому точно был показан горчичник.

"Все, кто наблюдал за матчем, увидели, что арбитр дважды показывала желтую карточку именно 15-му номеру черкасщан, общалась именно с ним в тех эпизодах.

Объяснение арбитров после матча, что якобы одна из карточек адресовалась 17-му номеру хозяев, выглядят смешными", – не согласен с официальным протоколом президент Буковины Вадим Заяц.

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