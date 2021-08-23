Скандал в украинском футболе: женщина-арбитр не удалила игрока после двух желтых карточек

Буковина утверждает, что женщина-арбитр Инна Вакулко показала две желтые карточки игроку Днепра Богдану Виниченко, однако забыла его удалить. Поединок завершился победой Днепра – 3:1.
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"Футбольные правила изменили или арбитр грубо ошиблась? Во время матча Днепр – Буковина рефери показала игроку команды из Черкасс Богдану Виниченко (номер 15) две желтые карточки (на 33 минуте и 45+1).
Однако футболист не был удален. Просим соответствующие органы прокомментировать этот эпизод. Моменты получения желтых карточек четко видно на видео. Матч обслуживала Инна Вакулко", – говорится в заявлении клуба в Youtube.
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Однако в официальном протоколе на сайте Профессиональной футбольной лиги указано, что на 33-й минуте встречи желтую карточку получил Даниил Жичик (номер 17).
На видео видно, как он рядом с Виниченко спорит с рефери после назначения пенальти. С угла сьемки тяжело точно сказать, кому точно был показан горчичник.
"Все, кто наблюдал за матчем, увидели, что арбитр дважды показывала желтую карточку именно 15-му номеру черкасщан, общалась именно с ним в тех эпизодах.
Объяснение арбитров после матча, что якобы одна из карточек адресовалась 17-му номеру хозяев, выглядят смешными", – не согласен с официальным протоколом президент Буковины Вадим Заяц.