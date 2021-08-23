Скандал в украинском футболе: женщина-арбитр не удалила игрока после двух желтых карточек

Скандал вспыхнул во Второй лиге первенства Украины после поединка между черкасским Днепром и Буковиной из Черновцов. Гости обвинили женщину-арбитра в некомпетентности

Инну Вакулко обвинили в некомпетентности / Фото: Instagram, Facebook

Буковина утверждает, что женщина-арбитр Инна Вакулко показала две желтые карточки игроку Днепра Богдану Виниченко, однако забыла его удалить. Поединок завершился победой Днепра – 3:1.

Реклама

Читайте также: Украинский клуб представил новую форму с помощью полуголой красотки

"Футбольные правила изменили или арбитр грубо ошиблась? Во время матча Днепр – Буковина рефери показала игроку команды из Черкасс Богдану Виниченко (номер 15) две желтые карточки (на 33 минуте и 45+1). Однако футболист не был удален. Просим соответствующие органы прокомментировать этот эпизод. Моменты получения желтых карточек четко видно на видео. Матч обслуживала Инна Вакулко", – говорится в заявлении клуба в Youtube.

Читайте также: Ультрас сорвали матч Кривбасс – Металлург. Фанат бегал за судьей с палкой

Реклама

Однако в официальном протоколе на сайте Профессиональной футбольной лиги указано, что на 33-й минуте встречи желтую карточку получил Даниил Жичик (номер 17).

На видео видно, как он рядом с Виниченко спорит с рефери после назначения пенальти. С угла сьемки тяжело точно сказать, кому точно был показан горчичник.