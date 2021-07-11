Победителя Евро можем узнать только завтра: прогноз комментатора

Кирилл Круторогов видит победителем Евро-2020 сборную Италии и считает, что матч может затянуться на экстра-таймы

Финал Евро-2020. Италия - Англия. Прогноз Кирилла Круторогова / Фото: Reuters

Месяц большого футбола позади! Сегодня – главный матч Евро-2020. В финале встречаются сборные Англии и Италии. Поединок начнется в 22:00, и если затянется – то победителя мы узнаем уже завтра. На нашем сайте можно смотреть онлайн трансляцию Италия – Англия. В ожидании игры – анонс и прогноз футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

Финал Евро-2020 Италия – Англия

11 июня, воскресенье в 22:00, телеканал "Украина"

Финальный матч Евро пройдет в Лондоне на "Уэмбли", а значит, у англичан будет преимущество своего поля и своих трибун.

Интересно, что итальянцы играли в матче-открытии и дошли до самого конца. Для них это четвертый финал чемпионата Европы, в которых была только одна победа, в далеком 1968-м. Также "скуадра адзурра" играла в шести финалах чемпионатов мира, победив в четырех из них. Для англичан этот финал большого турнира второй в истории и первый с 1964 года.

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Сборная Италии заняла первое место в группе с Уэльсом, Швейцарией и Турцией. Затем поочередно выбила в плей-офф Австрию в овертаймах, Бельгию и Испанию в серии пенальти. На их счету 33 матча без поражений, до абсолютного рекорда среди сборных им остается два матча. Из-за травмы команде не поможет Спинаццола, остальные готовы.

Сборная Англии также вышла победителем в квартете с Чехией, Хорватией и Шотландией, а дальше расправилась с Германией, Украиной и Данией в овертайме. На счету "трех львов" двенадцать матчей без поражений и всего три пропущенных гола за этот период. Под вопросом из-за ушиба участие Фила Фодена.

Эти команды встречались между собой 27 раз, в восьми побеждали англичане, столько же было ничьих, а итальянцы праздновали победу в одиннадцати случаях.

ПРОГНОЗ. Нас точно ждет очень напряженное тактическое противостояние. Голевой феерии явно не случится. Не исключаю, что в основное время команды забьют по голу и с ничьей перейдут в овертаймы. Победителями вижу сборную Италии.

Котировки FAVBET:

ничья в основное время – 3.00

счет 1:1 в основное время – 5.90

Италия выиграет Евро – 2.10

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020