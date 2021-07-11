Переможця Євро можемо дізнатися тільки завтра: прогноз коментатора

Кирило Круторогов бачить переможцем Євро-2020 збірну Італії і вважає, що матч може затягнутися на екстратайми

Фінал Євро-2020. Італія - Англія. Прогноз Кирила Круторогова / Фото: Reuters

Місяць великого футболу позаду! Сьогодні – головний матч Євро-2020. У фіналі зустрічаються збірні Англії та Італії. Поєдинок розпочнеться о 22:00, і якщо він затягнеться, то переможця ми дізнаємося вже завтра. На нашому сайті можна дивитися онлайн-трансляцію Італія – Англія. В очікуванні гри – анонс і прогноз футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Фінал Євро-2020 Італія – Англія

11 червня, неділя, о 22:00, телеканал "Україна"

Фінальний матч Євро відбудеться в Лондоні на "Вемблі", отже, в англійців буде перевага свого поля і своїх трибун.

Цікаво, що італійці грали в матчі-відкритті й дійшли до самого кінця. Для них це четвертий фінал чемпіонату Європи, у них була тільки одна перемога, у далекому 1968-му. Також "скуадра адзура" грала в шести фіналах чемпіонатів світу, перемігши в чотирьох із них. Для англійців цей фінал великого турніру другий в історії і перший з 1964 року.

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Збірна Італії посіла перше місце в групі з Уельсом, Швейцарією та Туреччиною. Потім по черзі вибила в плей-оф Австрію в овертаймах, Бельгію та Іспанію в серії пенальті. На рахунку італійців 33 матчі без поразок, до абсолютного рекорду серед збірних їм залишається два матчі. Через травми команді не допоможе Спінаццола, інші готові.

Збірна Англії вийшла переможцем у квартеті із Чехією, Хорватією і Шотландією, а далі розправилася з Німеччиною, Україною і Данією в овертаймі. На рахунку "трьох левів" дванадцять матчів без поразок і всього три пропущені голи за цей період. Під знаком питання через пошкодження участь Філа Фодена.

Ці команди зустрічалися між собою 27 разів, у восьми перемагали англійці, стільки само було нічиїх, а італійці святкували перемогу в одинадцяти випадках.

ПРОГНОЗ. Нас точно чекає видовище дуже напруженого тактичного протистояння. Гольової феєрії явно не станеться. Припускаю, що в основний час команди заб'ють по голу і з нічиєю перейдуть в овертайми. Переможцями бачу збірну Італії.

Котирування FAVBET:

нічия в основний час – 3.00;

рахунок 1:1 в основний час – 5.90;

Італія виграє Євро – 2.10.

Італія – Англія: де й коли дивитися фінал Євро-2020