По следам отравления: Месси разбудили посреди ночи (видео)

Партнеры по сборной Аргентины оригинально поздравили своего лидера с днем рождения, подняв его с кровати и подарив галлон воды с отсылкой к ЧМ-1990

Подарки Месси на 34-летие / Фото: Twitter

Накануне Лионелю Месси исполнилось 34. Партнеры по сборной Аргентины, выступающей сейчас в Бразилии на Кубке Америки, прямо посреди ночи разбудили футболиста Барселоны, чтобы поздравить его с "новым годиком".

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Анхель Ди Мария, Николас Отаменди и другие игроки аргентинской команды зашли в комнату к Месси, заставив того вскочить с кровати, и спели ему на испанском "Happy Birthday!"

При этом Лионелю вручили тортик и несколько пакетов с подарками. Среди них оказались бейсболка, флакон парфюмов, бутылка вина и... галлон воды.

Последний презент, видимо, является отсылкой к инциденту 1990 года, когда Аргентина обыграла Бразилию в 1/8 чемпионата мира (1:0), при этом некоторым бразильским футболистам, включая Бранко, стало плохо по ходу поединка, так как они испили, как считается, отравленной воды из емкостей, которые им как бы невзначай во время игры подсунули хитрые аргентинцы.

Послушно задув на тортике свечку и посмеявшись по поводу подарков, Месси лег спать на дальней кровати. Ближнюю же оккупировал его кум и новоиспеченный одноклубник по Барселоне Серхио Агуэро.

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Отметим, что вскоре одноклубником Месси может стать и Роналду.