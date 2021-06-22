Плохие новости для Украины: У Шотландии нет желания уезжать домой с Евро-2020

Капитан шотландцев Эндрю Робертсон перед матчем последнего тура группы против Хорватии признался, что получает удовольствие от каждой минуты и сделает все для плей-офф

Эндрю Робертсон с сыном на Евро-2020 / Фото: Reuters

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон перед матчем заключительного тура группового раунда Евро-2020 против Хорватии заявил, что его команда пока не настроена покидать чемпионат. Матч начнется в 22:00 на "Хэмпден Парк" в Глазго. Мультимедийный онлайн Хорватия – Шотландия доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

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Робертсон считает, что Шотландия должна сыграть так же хорошо, как и со сборной Англии (0:0), если не лучше, чтобы победить Хорватию.

"Мы понимаем, что нам нужны эти три очка, они нужны и хорватам, иначе кто-то из нас отправится домой. Так что я жду захватывающую игру. Здорово, что у нас по-прежнему остаются шансы на выход из группы. Разумеется, это один из самых значимых для меня поединков в карьере. Каждую минуту наслаждаюсь этим. Пока у нас нет желания уезжать домой. Обещаем приложить все необходимые усилия, чтобы победить", – цитирует Робертсона УЕФА.

Англия – Шотландия / Фото: Reuters

На данный момент шотландцы занимают последнее место в таблице группы D, набрав одно очко. Хорваты с одним баллом – третьи. Тем не менее обе команды все еще претендуют на выход из группы, но для этого нужно побеждать. Украину же в этом противостоянии устроит только ничья. Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф.