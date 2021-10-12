12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Петраков уйдет в отставку! Экс-игрок Зари уничтожил тренера сборной Украины

Андрей Трофимов
12 октября, 16:39
Эдуард Мор раскритиковал лидерские способности Александра Петракова и сомневается, что сборная Украины сможет пробиться на чемпионат мира

Александр Петраков исполняет обязанности главного тренера / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины во Львове проведет ключевой поединок отборочного турнира ЧМ-2022. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния уже идет на нашем сайте.

Свой прогноз на игру дал бывший защитник Зари, Волыни и двукратный чемпион России в составе Спартака Эдуард Мор.

Реклама

"Крайне интересный матч. Именно эти команды соперничают за право участвовать в стыках. Наверняка Франция займет первое место. А вторую путевку разыграют между собой Украина и Босния.

У Украины осталось две игры, обе с Боснией. А у Герцеговины еще 3 матча, включая домашний с Финляндией, который они наверняка выиграют. В таком случае боснийцы на одно очко опередят Украину.

Читайте также: прогноз букмекеров на матч Украина – Босния

Реклама

Стратегически боснийцев устраивает ничья во Львове.

Думаю, что такой исход и будет. Так как я не вижу в нынешнем тренере Украины наставника, который может за собой повести. Это не Шевченко, который ни от кого не зависел и мог принимать свои решения. Мы видим, что у нового тренера проблемы с Малиновским. Думаю, что со временем все будет только хуже, а тренер уйдет в отставку. Но это будет стоить Украине второго места.

Полагаю, что будет тяжелая игра, в которой Украина не победит. В лучшем случае сыграет вничью", – считает Мор.

Реклама

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022.

Реклама