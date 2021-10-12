12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Петраков піде у відставку! Ексгравець Зорі знищив тренера збірної України

Андрій Трофімов
12 жовтня, 16:39
Едуард Мор розкритикував лідерські здібності Олександра Петракова і сумнівається, що збірна України зможе пробитися на чемпіонат світу

Олександр Петраков виконую обов'язки головного тренера / Фото: УАФ

Сьогодні збірна України у Львові проведе ключовий поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022. Онлайн-трансляція матчу Україна – Боснія вже йде на нашому сайті.

Свій прогноз на гру дав колишній захисник Зорі, Волині та дворазовий чемпіон Росії у складі Спартака Едуард Мор.

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"Вкрай цікавий матч. Саме ці команди змагаються за право брати участь у стиках. Напевно Франція займе перше місце. А другу путівку розіграють між собою Україна і Боснія.

В України залишилося дві гри, обидві з Боснією. А у Герцеговини ще 3 матчі, включаючи домашній з Фінляндією, який вони напевно виграють. В такому випадку боснійці на одне очко випередять Україну.

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Стратегічно боснійців влаштовує нічия у Львові.

Думаю, що такий результат і буде. Так як я не бачу в нинішньому тренері України наставника, який може за собою повести. Це не Шевченко, який ні від кого не залежав і міг приймати свої рішення. Ми бачимо, що у нового тренера проблеми з Малиновським. Думаю, що з часом все буде тільки гірше, а тренер піде у відставку. Але це буде коштувати Україні другого місця.

Вважаю, що буде важка гра, в якій Україна не переможе. У кращому випадку зіграє внічию", – вважає Мор.

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Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина розпочнеться о 21:45: де дивитися матч відбору на ЧС-2022.

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