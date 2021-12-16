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Петраков собрался повторить достижение Шевченко. Удачи

Андрей Трофимов
16 декабря, 21:49
Главный тренер сборной Украины поставил перед командой задачу вернуться в элиту Лиги наций, откуда команда вылетела несправедливо

Петраков ставит максимальные задачи / Фото: Reuters, fotbal.cz

Сегодня состоялась жеребьевка Лиги наций. Во втором дивизионе сборная Украины попала в группу к Шотландии, Ирландии и Армении.

Главный тренер украинской команды Александр Петраков высказал своем мнения о соперниках "сине-желтых".

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"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно.

Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.

Думаю, будет интересная борьба.

Но если мы стремимся вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.

21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет сбор. Нам предстоит сыграть четыре матча в короткий промежуток времени", – цитирует Петракова УАФ.

Сборная Украины ждет соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Когда пройдут матчи

  • Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года;
  • Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года;
  • Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года.

Финальная стадия:

  • Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года;
  • Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

Напомним, что Андрей Шевченко выводил уже нашу команду в Лигу А. Но по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций Украина со скандалом вылетела во второй дивизион. Решающий матч против Швейцарии был отменен из-за коронавируса, а затем нашей команде присудили техническое поражение.

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Украинская сторона подавала апелляцию, но проиграла. При этом Спортивный арбитражный суд Лозанны выдал размытый ответ: виной всему коронавирус.