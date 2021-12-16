Петраков зібрався повторити досягнення Шевченка. Хай щастить

Сьогодні відбулася жеребкування Ліги націй. У другому дивізіоні збірна України потрапила в групу до Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Головний тренер української команди Олександр Петраков висловив свою думку про суперників "синьо-жовтих".

"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно.

Там команда дуже змінилася. Вона успішно розпочала відбіру на мундіаль у Катарі. Згодом, правда, щось у неї пішло не так.

Думаю, буде цікава боротьба.

Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу.

21 травня у нас закінчується чемпіонат України. Треба дати хлопцям трохи відпочити. Можливо чотири-п'ять днів. А потім буде збір. Нам належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", – цитує Петракова УАФ.