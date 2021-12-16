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Петраков зібрався повторити досягнення Шевченка. Хай щастить

Андрій Трофімов
16 грудня, 21:49
Головний тренер збірної України поставив перед командою завдання повернутися до еліти Ліги націй, звідки команда вилетіла несправедливо

Петраков ставить максимальні завдання / Фото: Reuters, fotbal.cz

Сьогодні відбулася жеребкування Ліги націй. У другому дивізіоні збірна України потрапила в групу до Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Головний тренер української команди Олександр Петраков висловив свою думку про суперників "синьо-жовтих".

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"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно.

Там команда дуже змінилася. Вона успішно розпочала відбіру на мундіаль у Катарі. Згодом, правда, щось у неї пішло не так.

Думаю, буде цікава боротьба.

Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу.

21 травня у нас закінчується чемпіонат України. Треба дати хлопцям трохи відпочити. Можливо чотири-п'ять днів. А потім буде збір. Нам належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", – цитує Петракова УАФ.

Збірна України чекає суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Коли пройдуть матчі

  • Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року;
  • Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року;
  • Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року.

Фінальна стадія:

  • Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року;
  • Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року

Нагадаємо, що Андрій Шевченко виводив уже нашу команду до Ліги А. Але за підсумками попереднього розіграшу Ліги націй Україна зі скандалом вилетіла до другого дивізіону. Вирішальний матч проти Швейцарії було скасовано через коронавірус, а потім нашій команді присудили технічну поразку.

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Українська сторона подавала апеляцію, але програла. При цьому Спортивний арбітражний суд Лозанни видав розмиту відповідь: виною всьому коронавірус.