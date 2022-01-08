Первый триумф в сезоне: Украина завоевала бронзу Кубка мира по биатлону

Блашко и Тищенко принесли Украину первую медаль в сезоне Кубка мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Украину в гонке представляли Артем Тищенко и Дарья Блашко. Они прошли всю дистанцию без штрафных кругов, потратив на восьми огневых рубежах 12 дополнительных патрона.

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При этом, у России и Австрии, финишировавших перед нашей командой, было по одному штрафному кругу.

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (1+12) 41:37,1

2. Австрия (1+13) +41,5

3. Украина (0+12) +1:03,6

Украина завоевала первую медаль в текущем сезоне Кубка мира по биатлону. До этого лучшим результатом было пятое место в мужской эстафете в Эстерсунде и женской – в Хохфильцене.

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Дарья Блашко

Отметим, что медаль Украине принесла бывшая белоруска. Блашко в 2017 году побила горшки с местной федерацией и перешла под украинский флаг. Отбыв "карантин", с 2019 года Дарья представляет на международной арене уже Украину.

Ранее сегодня Украина вошла в ТОП-10 в смешанной эстафете на Кубке мира в Оберхофе. Норвежская четверка биатлонистов выиграла смешанную эстафету в Оберхофе.