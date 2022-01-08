Перший тріумф у сезоні: Україна виборола бронзу Кубка світу з біатлону

Блашко і Тищенко принесли Україні першу медаль в сезоні Кубка Світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Україну у гонці представляли Артем Тищенко та Дар'я Блашко. Вони пройшли всю дистанцію без штрафних кіл, витративши на восьми вогневих рубежах 12 додаткових патронів.

Читайте також: Дуже хоче на Олімпіаду: Валя Семеренко показала найкращий результат у сезоні

Реклама

При цьому у Росії та Австрії, які фінішували перед нашою командою, було по одному штрафному колу.

Одиночна змішана естафета

1. Росія (1+12) 41:37,1

2. Австрія (1+13) +41,5

3. Україна (0+12) +1:03,6

Україна виборола першу медаль у поточному сезоні Кубка світу з біатлону. До цього найкращим результатом було п'яте місце у чоловічій естафеті в Естерсунді та жіночій – у Хохфільцені.

Реклама

Дарія Блашко

Зазначимо, що медаль Україні принесла колишня білоруска. Блашко у 2017 році побила горщики з місцевою федерацією та перейшла під український прапор. Відбувши "карантин", із 2019 року Дар'я представляє на міжнародній арені вже Україну.

Раніше сьогодні Україна увійшла до ТОП-10 у змішаній естафеті на Кубку світу в Оберхофі. Норвезька четвірка біатлоністів виграла змішану естафету в Оберхофі.