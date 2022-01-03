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Первый спасатель для Шевы. Дженоа подпишет защитника у клуба АПЛ

Сергей Шаховец
3 января, 16:01
Первым трансфером аутсайдера Серии А станет игрок Брайтона Лео Эстигор

Норвежский защитник Эстигор станет игроком Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда Андрея Шевченко близка к подписанию норвежского футболиста Лео Эстигора, сообщает Sky Sport Italia.

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По информации итальянских СМИ, 22-летний защитник Брайтона должен сегодня прибыть в Геную для подписания контракта.

Отметим, что первую половину сезона Эстигор провел в составе команды Сток Сити, где выступал на правах аренды. Трансферная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

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Брайтон подписал талантливого норвежца еще в 2018 году, но с того времени он не провел ни одного поединка за основную команду.

Футболиста преимущественно отдавали в аренду, чтобы он имел игровую практику в других клубах.

В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей в Чемпионшипе, в которых забил один гол. Эстигор играл за юношеские сборные Норвегии, но в главной команде еще не дебютировал.

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Напомним, что свой первый поединок в новом году "грифоны" проведут 6 января против Сассуоло. На тренерском мостике Андрея Шевченко будет заменять его помощник Мауро Тассотти, поскольку перед праздниками украинец подхватил коронавирус.

Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус / Фото: Getty Images

После 19-ти сыгранных туров Дженоа занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. От спасительной 17-й строчки "грифонов" отделяет пять баллов.