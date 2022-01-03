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Перший рятувальник для Шеви. Дженоа підпише захисника у клубу АПЛ

Сергій Шаховець
3 січня, 16:01
Першим трансфером аутсайдера Серії А стане гравець Брайтона Лео Естігор

Норвезький захисник Естігор стане гравцем Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда Андрія Шевченка близька до підписання норвезького футболіста Лео Естігора. Sky Sport Italia.

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За інформацією італійських ЗМІ, 22-річний захисник Брайтона має сьогодні прибути до Генуї для підписання контракту.

Зазначимо, що першу половину сезону Естігор провів у складі команди "Сток Сіті", де виступав на правах оренди. Трансферна вартість футболіста становить 3 мільйони євро.

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Брайтон підписав талановитого норвежця ще у 2018 році, але з того часу він не провів жодного поєдинку за основну команду.

Футболіста переважно віддавали в оренду, щоби він мав ігрову практику в інших клубах.

Цього сезону він зіграв 13 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив один гол. Естігор грав за юнацькі збірні Норвегії, але у головній команді ще не дебютував.

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Нагадаємо, що свій перший поєдинок у новому році "грифони" проведуть 6 січня проти Сассуоло. На тренерському містку Андрія Шевченка замінить його помічник Мауро Тассотті, оскільки перед святами українець підхопив коронавірус.

Андрій Шевченко здав позитивний тест на коронавірус / Фото: Getty Images

Після 19-ти зіграних турів Дженоа займає 18-е місце в турнірній таблиці Серії А. Від рятівного 17-го рядка "грифонів" відокремлює п'ять балів.