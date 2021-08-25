Первый день Паралимпиады-2020: все медали украинских спортсменов

Фехтовальщица Евгения Бреус выиграла первую медаль для сборной Украины на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters
В среду, 25 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Украины завоевала 8 медалей. В активе украинцев 1 – золотая, 5 – серебряных, 2 – бронзовые медали. С полным списком медалистов можно ознакомится в материале сайта.
ВСЕ МЕДАЛИСТЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ 25 АВГУСТА
- Елизавета Мерешко (женщины, плавание 50 м. вольный стиль S-6)
- Антон Коль (мужчины, плавание 100 м на спине, С-1)
- Яков Крипак (мужчины, плавание 50 м вольный стиль, S10)
- Алексей Вирченко (мужчины, плавание 100 м баттерфляй, S13)
- Артем Манько (мужчины, фехтование, сабля категория А)
- Елена Федота (женщины, фехтование, сабля категория B)
- Анна Гонтар (женщины, плавание 50 м. вольный стиль S-6)
- Евгения Бреус(женщины, фехтование, сабля категория А)
Напомним, что первую медаль для сборной Украины завоевала фехтовальщица Евгения Бреус. В схватке за бронзу она была сильнее спортсменки из Венгрии.
Затем пловец Антон Коль добыл серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров.
А первое золота принесла знаменосец сборной Украины Елизавета Мерешко! Украинская пловчиха в финале заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем установила олимпийский рекорд 33.11 сек.