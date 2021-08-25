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Первый день Паралимпиады-2020: все медали украинских спортсменов

Сергей Шаховец
25 августа, 16:10
Сборная Украины успешно стартовала на Паралимпийских играх-2020 в Токио. На счету украинских спортсменов 8 медалей

Фехтовальщица Евгения Бреус выиграла первую медаль для сборной Украины на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В среду, 25 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Украины завоевала 8 медалей. В активе украинцев 1 – золотая, 5 – серебряных, 2 – бронзовые медали. С полным списком медалистов можно ознакомится в материале сайта.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ 25 АВГУСТА

Золото (1)

  • Елизавета Мерешко (женщины, плавание 50 м. вольный стиль S-6)

Серебро (5)

  • Антон Коль (мужчины, плавание 100 м на спине, С-1)
  • Яков Крипак (мужчины, плавание 50 м вольный стиль, S10)
  • Алексей Вирченко (мужчины, плавание 100 м баттерфляй, S13)
  • Артем Манько (мужчины, фехтование, сабля категория А)
  • Елена Федота (женщины, фехтование, сабля категория B)

Бронза (2)

  • Анна Гонтар (женщины, плавание 50 м. вольный стиль S-6)
  • Евгения Бреус(женщины, фехтование, сабля категория А)

Напомним, что первую медаль для сборной Украины завоевала фехтовальщица Евгения Бреус. В схватке за бронзу она была сильнее спортсменки из Венгрии.

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Первую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевала Евгения Бреус / Фото: Reuters

Затем пловец Антон Коль добыл серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров.

Антон Коль серебряный медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Getty Images

А первое золота принесла знаменосец сборной Украины Елизавета Мерешко! Украинская пловчиха в финале заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем установила олимпийский рекорд 33.11 сек.

Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко / Фото: Коллаж: Сегодня

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