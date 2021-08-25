Перший день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів

Фехтувальниця Євгенія Бреус виграла першу медаль для збірної України на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters
У середу, 25 серпня, на Паралімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала 8 медалей. В активі українців 1 – золота, 5 – срібних, 2 – бронзові медалі. З повним списком медалістів можна ознайомитись в матеріалі сайту.
ВСІ МЕДАЛІСТИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ 25 СЕРПНЯ
- Єлізавета Мерешко (жінки, плавання 50 м. Вільний стиль S-6)
- Антон Коль (чоловіки, плавання 100 м на спині, С-1)
- Яків Кріпак (чоловіки, плавання 50 м вільний стиль, S10)
- Олексій Вірченко (чоловіки, плавання 100 м батерфляй, S13)
- Артем Манько (чоловіки, фехтування, шабля категорія А)
- Олена Федота (жінки, фехтування, шабля категорія B)
- Анна Гонтар (жінки, плавання 50 м. Вільний стиль S-6)
- Євгенія Бреус (жінки, фехтування, шабля категорія А)
Нагадаємо, що першу медаль для збірної України завоювала фехтувальниця Євгенія Бреус. У сутичці за бронзу вона була сильнішою за спортсменку з Угорщини.
Потім плавець Антон Коль здобув срібну медаль у плаванні на дистанції 100 метрів.
А перше золото принесла прапороносець збірної України Єлізавета Мерешко! Українська плавчиня у фіналі запливу на дистанції 50 метрів вільним стилем встановила олімпійський рекорд 33.11 сек.