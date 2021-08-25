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Перший день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів

Сергій Шаховець
25 серпня, 16:10
Збірна України успішно стартувала на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. На рахунку українських спортсменів 8 медалей

Фехтувальниця Євгенія Бреус виграла першу медаль для збірної України на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У середу, 25 серпня, на Паралімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала 8 медалей. В активі українців 1 – золота, 5 – срібних, 2 – бронзові медалі. З повним списком медалістів можна ознайомитись в матеріалі сайту.

ВСІ МЕДАЛІСТИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ 25 СЕРПНЯ

Золото (1)

  • Єлізавета Мерешко (жінки, плавання 50 м. Вільний стиль S-6)

Срібло (5)

  • Антон Коль (чоловіки, плавання 100 м на спині, С-1)
  • Яків Кріпак (чоловіки, плавання 50 м вільний стиль, S10)
  • Олексій Вірченко (чоловіки, плавання 100 м батерфляй, S13)
  • Артем Манько (чоловіки, фехтування, шабля категорія А)
  • Олена Федота (жінки, фехтування, шабля категорія B)

Бронза (2)

  • Анна Гонтар (жінки, плавання 50 м. Вільний стиль S-6)
  • Євгенія Бреус (жінки, фехтування, шабля категорія А)

Нагадаємо, що першу медаль для збірної України завоювала фехтувальниця Євгенія Бреус. У сутичці за бронзу вона була сильнішою за спортсменку з Угорщини.

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Першу медаль на Паралімпіаді-2020 завоювала Євгенія Бреус / Фото: Reuters

Потім плавець Антон Коль здобув срібну медаль у плаванні на дистанції 100 метрів.

Антон Коль срібний медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Getty Images

А перше золото принесла прапороносець збірної України Єлізавета Мерешко! Українська плавчиня у фіналі запливу на дистанції 50 метрів вільним стилем встановила олімпійський рекорд 33.11 сек.

Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлізавета Мерешко / Фото: Колаж: Сьогодні

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