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Первые проблемы в Дженоа: Шевченко приступил к работе в новой команде

Павел Василенко
10 ноября, 08:36
9 ноября украинский специалист Андрей Шевченко провел первое занятие со своими новыми подопечными

Андрей Шевченко начал работу в Дженоа / Фото: genoacfc.it

Фотографии с первой тренировки, которую провел экс-наставник сборной Украины, были опубликованы на клубной странице в Twitter.

Было много комплиментов украинскому специалисту и его сотрудникам, но есть и несколько проблем.

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Одна из них – отсутствие многих игроков. Как сообщает Сalciomercato, тренировка прошла без двенадцати футболистов. Несколько игроков находятся в лазарете Дженоа, а остальные вызваны в национальные сборные. Такая ситуация сохранится до начала следующей недели.

Ранее мы сообщали, что 7 ноября Дженоа объявила о назначении Шевченко главным тренером. Контракт подписан до лета 2024 года.

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Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженоа должна состояться сегодня, 10 ноября.

Отметим, что Шевченко дебютирует во главе "грифонов" в матче с Ромой, который состоится 21 ноября.