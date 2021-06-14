Переживший остановку сердца Эриксен впервые вышел к болельщикам (видео)

29-летний полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен едва не умер на футбольном поле, но уже выглядит достаточно бодро

Кристиан Эриксен пришел в себя после клинической смерти / Фото: Reuters

В субботу на Евро-2020 едва не произошла трагедия. Во время матча между Данией и Финляндией 29-летний полузащитник датчан и итальянского Интера Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание. Он просто рухнул на газон и не шевелился. Медики реанимировали его более 10 минут, а потом доставили в больницу. И вот игрок впервые вышел к болельщикам.

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Эриксен выглянул из окна больницы и поприветствовал фанатов, которые пришли под стены здания, чтобы поддержать 29-летнего футболиста. Полузащитник помахал людям, которые скандировали его имя и поднял палец вверх, показывая, что с ним все в порядке. Да и выглядел Кристиан достаточно бодро для человека, у которого остановилось сердце.

Ранее мы сообщали, что Эриксен заговорил после остановки сердца. "Что со мной произошло?" – недоумевает полузащитник сборной Дании.

"Спасибо, я не сдамся", – приводит слова 29-летнего Эриксена La Gazzetta dello Sport

"Сейчас мне лучше. "Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", – отметил Кристиан, которого вытянули с того света при помощи дефибриллятора

Как мы писали ранее, хоть Эриксен и передает приветы после остановки сердца, карьеру ему, скорее всего, придется завершить.