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Перепутала флаги Украины и Швеции: конфуз украинской биатлонистки

Андрей Трофимов
27 ноября, 16:47
Во время индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде Анастасия Меркушина приняла флаг Швеции за украинский

Меркушина перепутала флаги Украины и Швеции / Фото: Коллаж: Сегодня

Серебряная призерша ЧМ-2017 Анастасия Меркушина заняла всего лишь 71-е место по ходу первой гонки нового этапа биатлонного Кубка мира – индивидуалки в Эстерсунде, выигранной чешкой Маркетой Давидовой.

При этом по ходу гонки с украинкой Меркушиной произошел конфуз, о котором она поведала после финиша.

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"Интересно было увидеть украинский флаг. Правда, позже я поняла, что это шведский, только упрощенный вариант. Но все равно. Приятно было хотя бы в таком виде увидеть украинские цвета", – приводит слова Меркушиной Суспільне:Спорт.

Александра Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Ранее в шведском Идре прошла первая гонка менее престижного биатлонного Кубка IBU – женский спринт. В нем "бронзу" Украине принесла экс-белоруска Дарья Блашко.

Напомним, что главным событием зимнего сезона станет Олимпиада-2022 в Пекине – биатлонные гонки ОИ пройдут с 5 по 19 февраля.