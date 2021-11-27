27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини біатлону

Переплутала прапори України та Швеції: конфуз української біатлоністки

Андрій Трофімов
27 листопада, 16:47
Під час індивідуальної гонки у шведському Естерсунді Анастасія Меркушина сприйняла прапор Швеції як український

Меркушина переплутала прапори України та Швеції / Фото: Колаж: Сьогодні

Срібна призерка ЧС-2017 Анастасія Меркушина посіла лише 71-у сходинку у першій гонці нового етапу біатлонного Кубка світу – індивідуалці в Естерсунді, виграній чешкою Маркетою Давидовою.

При цьому під час перегонів з українкою Меркушиною стався конфуз, про який вона розповіла після фінішу.

Реклама

"Цікаво було побачити український прапор. Щоправда, пізніше я зрозуміла, що це шведський, лише спрощений варіант. Але все одно. Приємно було хоча б у такому вигляді побачити українські кольори", – наводить слова Меркушиної Суспільне:Спорт.

Олександра Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Раніше в шведському Ідре відбулися перші перегони менш престижного біатлонного Кубка IBU – жіночий спринт. У ньому "бронзу" Україні принесла ексбілоруска Дар'я Блашко.

Нагадаємо, що головною подією зимового сезону стане Олімпіада-2022 у Пекіні – біатлонні перегони ОІ відбудуться з 5 по 19 лютого.