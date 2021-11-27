Переплутала прапори України та Швеції: конфуз української біатлоністки

Меркушина переплутала прапори України та Швеції / Фото: Колаж: Сьогодні

Срібна призерка ЧС-2017 Анастасія Меркушина посіла лише 71-у сходинку у першій гонці нового етапу біатлонного Кубка світу – індивідуалці в Естерсунді, виграній чешкою Маркетою Давидовою.

При цьому під час перегонів з українкою Меркушиною стався конфуз, про який вона розповіла після фінішу.

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"Цікаво було побачити український прапор. Щоправда, пізніше я зрозуміла, що це шведський, лише спрощений варіант. Але все одно. Приємно було хоча б у такому вигляді побачити українські кольори", – наводить слова Меркушиної Суспільне:Спорт.

Олександра Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Раніше в шведському Ідре відбулися перші перегони менш престижного біатлонного Кубка IBU – жіночий спринт. У ньому "бронзу" Україні принесла ексбілоруска Дар'я Блашко.

Нагадаємо, що головною подією зимового сезону стане Олімпіада-2022 у Пекіні – біатлонні перегони ОІ відбудуться з 5 по 19 лютого.