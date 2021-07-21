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Перебоксирует на классе: непобедимый украинец уверен в победе Усика над Джошуа

21 июля, 09:57

Александр Трикиша

Александру Усику по силам победить Энтони Джошуа. Так считает украинский боксер Олег Малиновский. Он назвал сильные стороны украинца

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик и Энтони Джошуа официально встретятся 25 сентября в Лондоне. Непобедимый украинец Малиновский выделил три фактора, которые помогут Усику одолеть чемпиона:

Александр Усик / Фото: Instagram

Малиновский уверен, что Усик намного сильнее Джошуа и легко перебоксирует британца просто на классе.

"Я считаю, что бой Усик – Джошуа будет интересным и зрелищным поединком для зрителей. Тем более для тех болельщиков, которые разбираются в боксе. Думаю, что Саша просто перебоксирует Джошуа на классе. Он на голову выше", – добавил Малиновский в интервью Tribuna.

Кстати, ранее появилась информация, что Джошуа так просто не отдаст Усику пояса. Стали известны детали контракта. История будет иметь продолжение, если победит украинский боксер.

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Источник: Сегодня|Спорт

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