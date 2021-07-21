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Перебоксує на класі: непереможний українець впевнений в перемозі Усика над Джошуа

21 липня, 09:57

Олександр Трикіша

Олександру Усику під силу перемогти Ентоні Джошуа. Так вважає український боксер Олег Малиновський. Він назвав сильні сторони українця

Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Усик і Ентоні Джошуа офіційно зустрінуться 25 вересня в Лондоні. Непереможний українець Малиновський виділив три фактори, які допоможуть Усику здолати чемпіона:

Олександр Усик / Фото: Instagram

Малиновський впевнений, що Усик набагато сильніше Джошуа і легко перебоксує британця просто на класі.

"Я вважаю, що бій Усик – Джошуа буде цікавим і видовищним поєдинком для глядачів. Тим більше для тих уболівальників, які розбираються в боксі. Думаю, що Саша просто перебоксує Джошуа на класі. Він на голову вище", – додав Малиновський в інтерв'ю Tribuna.

До речі, раніше з'явилася інформація, що Джошуа так просто не віддасть Усику пояса. Стали відомі деталі контракту. Історія буде мати продовження, якщо переможе український боксер.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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