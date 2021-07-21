Перебоксує на класі: непереможний українець впевнений в перемозі Усика над Джошуа

Олександр Усик / Фото: Instagram
Олександр Усик і Ентоні Джошуа офіційно зустрінуться 25 вересня в Лондоні. Непереможний українець Малиновський виділив три фактори, які допоможуть Усику здолати чемпіона:
- Використовувати свою швидкість. Потрібно зробити акцент на швидкості, рухливості і пересуваннях в цілому.
- Бити якомога більше. Усику необхідно зробити акцент на великій кількості ударів. Він завжди їх викидає багато, а зараз це буде його перевагою.
- Не застоюватися. Усику потрібно постійно підходити-відходити, працювати на своїй дистанції.
Олександр Усик / Фото: Instagram
Малиновський впевнений, що Усик набагато сильніше Джошуа і легко перебоксує британця просто на класі.
"Я вважаю, що бій Усик – Джошуа буде цікавим і видовищним поєдинком для глядачів. Тим більше для тих уболівальників, які розбираються в боксі. Думаю, що Саша просто перебоксує Джошуа на класі. Він на голову вище", – додав Малиновський в інтерв'ю Tribuna.
До речі, раніше з'явилася інформація, що Джошуа так просто не віддасть Усику пояса. Стали відомі деталі контракту. Історія буде мати продовження, якщо переможе український боксер.
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