"Парни! Удачи вам сегодня!" Артем Беседин обратился к игрокам сборной Украины

Травмированный нападающий "сине-желтой" команды уверен, что в матче с Англией игра и результат сборной Украины будут достойными

Артем Беседин держит кулаки за сборную / Фото: Reuters

Суббота, 3 июля! 22:00! Вся Украина будет болеть за наших футболистов в четвертьфинале Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в Риме встретятся с англичанами. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

Увы, нашей команде не поможет форвард Артем Беседин. Беседин получил жуткую травму в матче против Швеции. И улетел в Киев.

"Парни! Удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку", – написал Артем в Instagram.

Читайте также: Украина – Англия: что нужно знать о битве за полуфинал Евро

Кстати, Беседин очень хотел приехать в Рим и на стадионе поболеть за сборную Украины. Но врачи запретили футболисту перелеты.

Смотрите, как Украина будет играть против Англии.