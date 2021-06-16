Парашютиста с матча Германия – Франция хотели пристрелить: что его спасло

Если бы не слово "Гринпис" на парашюте, этот полет для мужчины завершился бы летально – снайпер уже был готов выпустить в него пулю: видео и подробности скандала

Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии / Фото: Reuters

Выходка парашютиста, приземлившегося на поле мюнхенской "Альянц Арены" перед матчем Германия – Франция (0:1), могла завершиться для него летально. Его мог пристрелить снайпер.

Мужчину спасло то, что на его парашюте было слово "Гринпис".

"На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над "Альянц Ареной". Я полагаю, что "Гринпис" знает об этом. Снайперы не стали вмешиваться из-за слова "Гринпис" на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось бы заплатить за эту акцию жизнью, – заявил член Бундестага Йоахим Херрманн, слова которого приводит Bild. – Я могу лишь осудить "Гринпис" за неоднократное совершение столь безответственных поступков. Здесь нет никакой связи с защитой окружающей среды"

Напомним, что буквально перед началом вчерашнего матча Германия – Франция 0:1 над стадионом показался парень на парашюте. Он пролетел над медиатрибуной и болельщиками, едва не врезался в толпу фанатов и сел прямо на газон, разбив камеру-паука. Подготовку к матчу пришлось ненадолго прервать, а игроки были откровенно поражены произошедшим.

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На парашюте красовались призыв отказаться от нефтепродуктов и слово "Гринпис".

Обзор матча Германия – Франция (0:1)