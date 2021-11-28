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11 декабря 00:00
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11 декабря 00:00
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Отмазки в стиле Ломаченко: Лопес нашел крайних

Олег Люлька
28 ноября, 17:30
Отец Теофимо Лопеса списал поражение своего сына от Джорджа Камбососа на судей – точно так же год назад поступил и Василий Ломаченко после своего проигрыша Лопесу

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе раздельным решением судей.

Но отец американца, Теофимо Лопес-старший, не признает своего сына проигравшим. По его словам, судьи их ограбили в этом бою.

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"Это было тотальное ограбление. Мы диктовали ход поединка с самого начала, агрессивно набирали очки. Все в мире знают, что произошло. Все говорят, что Теофимо победил по раундам 9-3 или 10-2. Вся арена это видела. Это просто отвратительно. Я не мог поверить в то, что они с нами сделали. Они запятнали нас", – приводит слова Теофимо Лопеса-старшего Fightnews со ссылкой на SecondsOut.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

"Это дерьмовое поражение, потому что оно таким и есть. Мне вообще не следовало идти на DAZN. Нужно было остаться с Top Rank, ведь это люди, которые на самом деле нас любят. Но ты учишься на своих ошибках. Понимаете, о чем я говорю?"

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

"Я ошибся, когда надолго задержал сына в легком весе. В этой игре ты должен всех нокаутировать. Если ты не отправляешь их в нокаут, то происходит вот такое", – посетовал Лопес-старший.

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Напомним, что год назад Лопес-младший одолел Василия Ломаченко единогласным решением судей. И после того боя украинец, как и сейчас американец, утверждал, что его засудили.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Пересмотрев бой с Лопесом несколько раз, Василий заявил, что должна была быть ничья.

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"Судьи были заряжены. Там и не пахло тем, чтобы судили объективно, честно. Я точно знаю, что это была чья-то игра", – заявил тогда Ломаченко, который 11 декабря подерется с Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.