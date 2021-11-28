Відмазки в стилі Ломаченка: Лопес знайшов крайніх

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі роздільним рішенням суддів.

Але батько американця, Теофімо Лопес-старший, не визнає свого сина переможеним. За його словами, судді їх пограбували у цьому бою.

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"Це було тотальне пограбування. Ми диктували хід поєдинку із самого початку, агресивно набирали очки. Усі у світі знають, що сталося. Усі кажуть, що Теофімо переміг у раундах 9-3 або 10-2. Уся арена це бачила. Це просто огидно. Я не міг повірити, що вони з нами зробили. Вони заплямували нас", – наводить слова Теофімо Лопеса-старшого Fightnews з посиланням на SecondsOut.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

"Це лайнова поразка, тому що вона такою і є. Мені взагалі не слід було йти на DAZN. Потрібно було залишитися з Top Rank, адже це люди, які насправді нас люблять. Але ти вчишся на своїх помилках. Розумієте, про що я кажу?"

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

"Я помилився, коли надовго затримав сина у легкій вазі. У цій грі ти повинен усіх нокаутувати. Якщо ти не відправляєш їх у нокаут, то відбувається ось таке", – нарікає Лопес-старший.

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Нагадаємо, що рік тому Лопес-молодший здолав Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів. І після того бою українець, як і зараз американець, стверджував, що його засудили.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Переглянувши бій з Лопесом кілька разів, Василь заявив, що мала бути нічия.

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