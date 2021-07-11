Сегодня закрытие Евро-2020: как открывали чемпионаты Европы в предыдущие годы

Так открывали Евро-2012 на "Арене Львов" / Фото: Getty Images
Сегодня состоится финал Евро-2020. Вероятно, организаторы матча на "Уэмбли" приготовили зрителям какое-то красочное шоу в честь завершения чемпионата Европы, но изюминкой все же остается открытие подобных турниров. Онлайн Италия – Англия уже есть на нашем сайте.
Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020
В Риме на открытии болельщиков развлекал великолепный Андре Бочелли и артисты с огромными мячами, символизирующими флаги участников. А как открывали Евро до этого?
Традиционно, открытие чемпионатов Европы проходит в день стартового матча турнира, в котором непременно принимает участие хозяин турнира. Организаторы стараются вместить всю церемонию до получаса времени, чтобы не утомить зрителей перед главным действием – самым матчем.
Евро-2016 (Франция)
Евро-2012 (Украина и Польша)
Евро-2008 (Швейцария и Австрия)
Евро-2004 (Португалия)
Евро-2000 (Нидерланды и Бельгия)
Евро-1996 (Англия)
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