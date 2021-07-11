Сьогодні закриття Євро-2020: як відкривали чемпіонати Європи в попередні роки

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Сьогодні відбудеться фінал Євро-2020. Ймовірно, організатори матчу на "Уемблі" приготували глядачам якесь барвисте шоу на честь завершення чемпіонату Європи, але родзинкою все ж залишається відкриття подібних турнірів. Онлайн Італія – Англія є на нашому сайті.
Італія – Англія: де й коли дивитися фінал Євро-2020
У Римі на відкритті уболівальників розважав чудовий Андре Бочеллі і артисти з величезними м'ячами, що символізували прапори учасників. А як відкривали Євро до цього?
Традиційно, відкриття чемпіонатів Європи проходить в день стартового матчу турніру, в якому неодмінно бере участь господар турніру. Організатори намагаються вмістити всю церемонію до півгодини часу, щоб не втомити глядачів перед головною дією – самим матчем.
Євро-2016 (Франція)
Євро-2012 (Україна і Польща)
Євро-2008 (Швейцарія та Австрія)
Євро-2004 (Португалія)
Євро-2000 (Нідерланди і Бельгія)
Євро-1996 (Англія)
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