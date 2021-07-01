Отец Довбика – об украинском языке и переходе нашего футболиста в чемпионат России

Герой матча 1/8 финала чемпионата Европы против шведов форвард Днепра-1 Артем Довбик не собирается рассматривать предложения из российской ПЛ

Отец Артема Довбика ничего не видел после гола сына Швеции / Фото: Reuters

Форвард-новичок сборной Украины Артем Довбик стал суперпопулярным после победного гола в дополнительное время в поединке Евро-2020 проти шведской команды. К 24-летнему парню сразу проявили интерес несколько солидных клубов. Мы писали, что отец Довбика хочет видеть его в МЮ.

Тем временем отец нападающего родом из Черкасс, Александр, в интервью BBC News Украина поделился интересными мыслями:

"Артем позвонил сразу после матча. Сказал, что вообще не понимает, что происходит: будто в сон попал. Мы же здесь тоже прыгали, спать соседям не давали... Дома сын разговаривает с нами на украинском. Просто у них в команде все – русскоязычные, поэтому и он привык. Но когда к нам приезжает, то общается на родном языке, как мы... Пока что никаких конкретных предложений он не получил. Но в российский чемпионат точно не перейдет".

Напомним, ранее Довбик выступал в Дании, не подошел киевскому Динамо, а минувший сезон провел в Днепре.

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