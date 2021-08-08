От Белодед до Хижняка: все медалисты Украины на Олимпиаде-2020

На летних Олимпийских играх в Токио-2020 у Украины четыре мультимедалиста – в плавании, синхронном плавании и гребле. И один чемпион, хотя наград больше, чем пять лет назад в Рио

Мультимедалисты Михаил Романчук и Людмила Лузан и чемпион Токио Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК Украины

В последний день Олимпиады-2020 в Токио велогонщица Елена Старикова принесла Украине "серебро" на велотреке. Это была последняя медаль для "сине-желтых". Сборная Украины завершила выступления на Играх в Японии с 19 медалями – 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронз".

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По количеству медалей в Токио украинцы хоть и не добрали в "золоте", но превзошли результат Рио-2016, где было 11 наград – 2 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы".

А мы собрали для вас всех украинских медалистов Олимпиады-2020.

"ЗОЛОТО" ТОКИО

ЖАН БЕЛЕНЮК

(греко-римская борьба, 30 лет)

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

"СЕРЕБРО" ТОКИО

МИХАИЛ РОМАНЧУК

(плавание 1500 м, 25 лет)

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

(греко-римская борьба, 22 года)

Парвиз Паша оглы Насибов завоевал для Украины второе серебро Олимпиады-2020! Украинский борец греко-римского стиля в финале уступил сильнейшему спортсмену Азии – иранцу Мохаммаду Реза Гераи / Фото: REUTERS

АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА

(каратэ, кумите, 29 лет)

Серебряный призер Анжелика Терлюга позирует со своей медалью / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН И АНАСТАСИЯ ЧЕТВЕРИКОВА

(каноэ-двойка 500 м, 24 и 23 года)

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото: Reuters

АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК

(бокс, 26 лет)

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

ЕЛЕНА СТАРИКОВА

(велотрек, спринт, 25 лет)

"БРОНЗА" ТОКИО

ДАРЬЯ БЕЛОДЕД

(дзюдо, 20 лет)

Белодед – бронзовая медалистка Игр / Фото: Reuters

ИГОРЬ РЕЙЗЛИН

(фехтование на шпагах, 37 лет)

Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

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ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК И ЕЛЕНА КОСТЕВИЧ

(пулевая стрельба из пневматического пистолета, 38 и 36 лет)

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

МИХАИЛ РОМАНЧУК

(плавание 800 м, 25 лет)

Украинский пловец Михаил Романчук с "бронзой" Игр / Фото: Reuters

ЭЛИНА СВИТОЛИНА

(теннис, 26 лет)

Свитолина с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Reuters

АЛЛА ЧЕРКАСОВА

(женская борьба, 32 года)

Алла Черкасова с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters

ИРИНА КОЛЯДЕНКО

(женская борьба, 22 года)

Ирина Коляденко прошла непростой путь к медали / Фото: Reuters

МАРТА ФЕДИНА И АНАСТАСИЯ САВЧУК

(синхронное плавание, 19 и 25 лет)

Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН

(каноэ спринт, 24 года)

Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

СТАНИСЛАВ ГОРУНА

(каратэ, кумитэ, 32 года)

Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ

(легкая атлетика, прыжки в высоту, 19 лет)

СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно

(синхронное плавание, команда)

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.