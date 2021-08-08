Від Білодід до Хижняка: всі медалісти України на Олімпіаді-2020

Мультимедалісти Михайло Романчук та Людмила Лузан і чемпіон Токіо Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК України
В останній день Олімпіади-2020 в Токіо велогонщиця Олена Старикова принесла Україні "срібло" на велотреку. Це була остання медаль для "синьо-жовтих". Збірна України завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла, 12 "бронз".
Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо
За кількістю медалей в Токіо українці хоч і не добрали в "золоті", але перевершили результат Ріо-2016, де було 11 нагород – 2 "золота", 5 "срібла" і 4 "бронзи".
А ми зібрали для вас всіх українських медалістів Олімпіади-2020.
"ЗОЛОТО" ТОКІО
ЖАН БЕЛЕНЮК
(греко-римська боротьба, 30 років)
Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS
"СРІБЛО" ТОКІО
МИХАЙЛО РОМАНЧУК
(плавання 1500 м, 25 років)
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
ПАРВІЗ НАСІБОВ
(греко-римська боротьба, 22 роки)
Парвіз Паша огли Насібов завоював для Україні друге срібло Олімпіади-2020! Український борець греко-римського стилю у фіналі поступився найсильнішому спортсмену Азії – іранцю Мохаммаду Реза Гераї / Фото: REUTERS
АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА
(карате, куміте, 29 років)
Срібний призер Анжеліка Терлюга позує зі своєю медаллю / Фото: Reuters
ЛЮДМИЛА ЛУЗАН І АНАСТАСІЯ ЧЕТВЕРИКОВА
(каное-двійка 500 м, 24 та 23 роки)
Людмила Лузан і Анастасія Четверикова / Фото: Reuters
ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
(бокс, 26 років)
Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters
ОЛЕНА СТАРІКОВА
(велотрек, спринт, 25 років)
"БРОНЗА" ТОКІО
ДАР'Я БІЛОДІД
(дзюдо, 20 років)
Білодід – бронзова медалістка Ігор / Фото: Reuters
ІГОР РЕЙЗЛІН
(фехтування на шпагах, 37 років)
Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади в Токіо / Фото: Reuters
ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК І ОЛЕНА КОСТЕВИЧ
(кульова стрільба з пневматичного пістолета, 38 і 36 років)
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters
МИХАЙЛО РОМАНЧУК
(плавання 800 м, 25 років)
Український плавець Михайло Романчук з "бронзою" Ігор / Фото: Reuters
ЕЛІНА СВІТОЛІНА
(теніс, 26 років)
Світоліна з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Reuters
АЛЛА ЧЕРКАСОВА
(жіноча боротьба, 32 роки)
Алла Черкасова з "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters
ІРИНА КОЛЯДЕНКО
(жіноча боротьба, 22 роки)
Ірина Коляденко пройшла непростий шлях до медалі / Фото: Reuters
МАРТА ФЕДІНА ТА АНАСТАСІЯ САВЧУК
(синхронне плавання, 19 і 25 років)
Марта Федіна і Анастасія Савчук завоювали бронзові медалі / Фото: Reuters
ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
(каное спринт, 24 роки)
Людмила Лузан нестиме прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020 / Фото: Reuters
СТАНІСЛАВ ГОРУНА
(карате, куміте, 32 роки)
Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters
ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ
(легка атлетика, стрибки у висоту, 19 років)
ЗБІРНА УКРАЇНИ: Влада і Марина Алексеєви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно
(синхронне плавання, команда)
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
Новини на цю ж тему: