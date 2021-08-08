Від Білодід до Хижняка: всі медалісти України на Олімпіаді-2020

На літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020 у України чотири мультимедалісти – в плаванні, синхронному плаванні та веслуванні. І один чемпіон, хоча нагород більше, ніж п'ять років тому в Ріо

Мультимедалісти Михайло Романчук та Людмила Лузан і чемпіон Токіо Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК України

В останній день Олімпіади-2020 в Токіо велогонщиця Олена Старикова принесла Україні "срібло" на велотреку. Це була остання медаль для "синьо-жовтих". Збірна України завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла, 12 "бронз".

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За кількістю медалей в Токіо українці хоч і не добрали в "золоті", але перевершили результат Ріо-2016, де було 11 нагород – 2 "золота", 5 "срібла" і 4 "бронзи".

А ми зібрали для вас всіх українських медалістів Олімпіади-2020.

"ЗОЛОТО" ТОКІО

ЖАН БЕЛЕНЮК

(греко-римська боротьба, 30 років)

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

"СРІБЛО" ТОКІО

МИХАЙЛО РОМАНЧУК

(плавання 1500 м, 25 років)

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

(греко-римська боротьба, 22 роки)

Парвіз Паша огли Насібов завоював для Україні друге срібло Олімпіади-2020! Український борець греко-римського стилю у фіналі поступився найсильнішому спортсмену Азії – іранцю Мохаммаду Реза Гераї / Фото: REUTERS

АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА

(карате, куміте, 29 років)

Срібний призер Анжеліка Терлюга позує зі своєю медаллю / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН І АНАСТАСІЯ ЧЕТВЕРИКОВА

(каное-двійка 500 м, 24 та 23 роки)

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова / Фото: Reuters

ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК

(бокс, 26 років)

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

ОЛЕНА СТАРІКОВА

(велотрек, спринт, 25 років)

"БРОНЗА" ТОКІО

ДАР'Я БІЛОДІД

(дзюдо, 20 років)

Білодід – бронзова медалістка Ігор / Фото: Reuters

ІГОР РЕЙЗЛІН

(фехтування на шпагах, 37 років)

Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади в Токіо / Фото: Reuters

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ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК І ОЛЕНА КОСТЕВИЧ

(кульова стрільба з пневматичного пістолета, 38 і 36 років)

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

МИХАЙЛО РОМАНЧУК

(плавання 800 м, 25 років)

Український плавець Михайло Романчук з "бронзою" Ігор / Фото: Reuters

ЕЛІНА СВІТОЛІНА

(теніс, 26 років)

Світоліна з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Reuters

АЛЛА ЧЕРКАСОВА

(жіноча боротьба, 32 роки)

Алла Черкасова з "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

ІРИНА КОЛЯДЕНКО

(жіноча боротьба, 22 роки)

Ірина Коляденко пройшла непростий шлях до медалі / Фото: Reuters

МАРТА ФЕДІНА ТА АНАСТАСІЯ САВЧУК

(синхронне плавання, 19 і 25 років)

Марта Федіна і Анастасія Савчук завоювали бронзові медалі / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН

(каное спринт, 24 роки)

Людмила Лузан нестиме прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

СТАНІСЛАВ ГОРУНА

(карате, куміте, 32 роки)

Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ

(легка атлетика, стрибки у висоту, 19 років)

ЗБІРНА УКРАЇНИ: Влада і Марина Алексеєви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно

(синхронне плавання, команда)

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.