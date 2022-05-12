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Оставайтесь громкими! Кличко записал важное сообщение

Андрей Трофимов
12 мая, 18:27
Легендарный боксер опасается, что в мире могут устать от войны в Украине и меньше о ней говорить, что на руку российскому агрессору

Кличко просит не молчать о войне в Украине / Фото: REUTERS

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал мировую общественность не молчать о военных действиях в Украине. Боксер считает, что люди уже привыкают к войне. Ранее Кличко объяснил снос памятника в Киеве: "Ты не насилуешь сестру".

"Российские агрессоры не устают убивать. Они рассчитывают на то, что мир устал от этой войны. Оставайся громким! Проявите солидарность!", – написал Кличко в Twitter.

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Также легендарный боксер заверил, что все военные преступления в Украине зафиксированы. Россию ждет международный трибунал.

Ранее мы писали, что украинское боксерское сообщество во главе с мэром Киева Виталием Кличко, подготовило обращение в топовые международные боксерские организации с призывом применить санкции против российских профессиональных боксеров.