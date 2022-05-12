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Залишайтеся гучними! Кличко записав важливе повідомлення

Андрій Трофімов
12 травня, 18:27
Легендарний боксер побоюється, що у світі можуть втомитися від війни в Україні та менше про неї говорити, що на руку російському агресору

Кличко благає не мовчати про війну в Україні

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко закликав світову спільноту не мовчати про воєнні дії в Україні. Боксер вважає, що люди вже звикають до війни. Раніше Кличко пояснив знесення пам'ятника у Києві: "Ти не ґвалтуєш сестру".

"Російські агресори не втомлюються вбивати. Вони розраховують на те, що світ втомився від цієї війни. Залишайся гучними! Проявіть солідарність!", – написав Кличко у Twitter.

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Також легендарний боксер запевнив, що всі воєнні злочини в Україні зафіксовані. На Росію чекає міжнародний трибунал.

Раніше ми писали, що українська боксерська спільнота на чолі з мером Києва Віталієм Кличком, підготувала звернення до топових міжнародних боксерських організацій із закликом застосувати санкції проти російських професійних боксерів.