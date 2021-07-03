Остановиться в 1/4 финала – не для нас: Бущан сделал громкое заявление перед Англией

Голкипер Украины заверил, что команда будет биться до последней минуты матча с Англией в четвертьфинале 3 июля в Риме и не собирается удовлетвориться достигнутым

Георгий Бущан думает только о победе / Фото: Reuters

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан накануне встречи 1/4 финала против Англии 3 июля в Риме рассказал, как "сине-желтые" собираются пройти британцев. Начало встречи – 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция Украина – Англия доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

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"Мы все понимаем, какие там игроки и какая у англичан сборная. Но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. Не ищите логики в футболе. Кто самый опасный? Вся линия атаки во главе с Гарри Кейном. Там есть очень много людей, которые могут испортить настроение", – цитирует голкипера сайт УЕФА

Георгий Бущан, сборная Украины / Фото: Reuters

"Возможно, нам будет легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть довольными этим результатом – не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу. Сейчас мысли только о победе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты"

Ранее Виталий Кличко поддержал Шевченко и отметил ключевые моменты победы над Англией.

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