Организм не выдерживает: вторая смерть футболиста на поле за неделю

Софьян Лукар умер после сердечного приступа / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагический инцидент произошел во время матча чемпионата Алжира Оран – Саид.

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В середине тайма Лукар столкнулся с одноклубником. Он получил медицинскую помощь и вернулся в игру, но спустя 10 минут у него случился сердечный приступ.

Лукар был срочно отправлен в госпиталь, но скончался по дороге. Футболисту было всего 28 лет. Сам же матч был остановлен после того, как другим игрокам объявили о случившемся, сообщает eurosport.ru.

Это вторая смерть футболиста от сердечного приступа за последние несколько дней. Накануне мы писали, что 23-летний футболист трагически скончался после потери сознания на тренировке.

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Ранее мы писали, что 31-летний греческий футболист найден задушенным в своей машине. Известие о смерти футболиста вызвало шок у футбольной общественности Греции.

А перед этим сообщалось, что испанский футболист погиб во время зарядки телефона. Бывший испанский футболист Сантьяго Отеро был найден мертвым в собственной ванне после трагического несчастного случая. Полиция считает, что его ударило током.