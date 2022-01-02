Опозорились на глазах у Миколенко. Эвертон проиграл после презентации украинца

Миколенко не мог помочь Эвертону в матче против Брайтона / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед началом матча с Брайтоном Эвертон провел презентацию новичка команды украинца Виталия Миколенко перед своими болельщиками.

22-летний защитник не смог принять участие в поединке из-за правил АПЛ, поэтому наблюдал за действиями своей новой команды с трибун стадиона "Гудисон Парк".

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Уже в дебюте матча Брайтон усилиями Макаллистера повел в счете. А на 21-й минуте поединка "ириски" проигрывали гостям 0:2 – гол на счету Берна.

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Подопечные Рафы Бенитеса могли сократить отставание, но Кальверт-Льюин не реализовал пенальти в ворота Брайтона.

На 53-й минуте нападающий "ирисок" Энтони Гордон все-таки сумел забить гостям, воспользовавшись передачей Маркеса Аллана.

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В концовке поединка команды обменялись голами – дубли оформили Макаллистер и Гордон.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Эвертон – Брайтон 2:3

Голы: Гордон, 53, 76 – Макаллистер, 3, 71, Берн, 21

Эвертон проиграл девятый поединок из 18-ти сыгранных и удержался на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. От зоны вылета команду Бенитеса отделяет восемь баллов.

Исправить ситуацию "ириски" смогут в своем следующем поединке против аутсайдера Норвича, который состоится 15 января. Будем надеяться, что в составе Эвертона дебютирует Виталий Миколенко, за которого владельцы клуба выложили 23 миллиона евро.