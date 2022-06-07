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Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Они пытаются украсть будущее! Шевченко возмущен обстрелами Харькова

Анатолий Дерека
7 июня, 13:50
Экс-игрок и тренер сборной Украины обратился к европейцам с просьбой помочь Харькову восстановиться от бомбардировок

Андрей Шевченко вне себя от атак на Харьков

Уже четвертый месяц Россия ведет полномасштабную войну против нашей страны. Фашисты массово обстреливают ракетами наши города, а одним из самых пострадавших можно назвать Харькова.

В первой столице Украины оккупанты рушат инфраструктуру, в том числе и футбольные объекты. За последний месяц в Харькове пострадал стадион "Солнечный" и база Металлиста-1925 в Высоком.

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Сегодня же была атака и на стадион "Металлист", один из крупнейших в стране. Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко обратился к жителям Европы с просьбой помочь Харькову.

"Ежедневно я просыпаюсь з болью. Моя дорогая Украина более 100 дней страдает. При этом гордо с достоинством воинов света, воинов добра бьется за право жить. Жить в одной семье свободных и гордых стран, объединенных одним великим европейским союзом.

Я прекрасно помню, как моя страна вместе с Польшей принимала матчи Евро-2012! Это был невероятный праздник для моего народа. Все мои друзья часто вспоминают гостеприимство украинцев. Сборная Нидерландов готовилась к матчам на тренировочной базе в Высоком под Харьковом.

Несколько дней назад эту базу разрушили после ракетного удара с территории России. Методически уничтожается регион, инфраструктурные объекты, жилые массивы. Теперь пришла очередь спортивных объектов.

Хочу поддержать Харьков, хочу поддержать харьковских болельщиков! У вас пытаются украсть будущее, как и у всей нашей страны, но этого не будет никогда. Мы, украины, выстоим вместе и построим наше прекрасное европейское будущее!

Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, к клубам всех европейских лиг. Давайте поддержим харьковский футбол и поможем! Уверен, общими усилиями нам под силу сделать невозможное!"

Отметим, что УАФ планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу. Об этом заявил президент организации Андрей Павелко.